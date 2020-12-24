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  2. Потаева: c агроусадьбами проще сотрудничать, если не планировать экскурсий в субботу

Потаева: c агроусадьбами проще сотрудничать, если не планировать экскурсий в субботу

С агроусадьбами проще сотрудничать, если не планировать экскурсий в субботу. Таким мнением во время Международной конференции по агроэкотуризму поделилась директор туркомпании "Виаполь" Галина Потаева.

Фото из архива БЕЛТА. Снимок носит иллюстративный характер

По словам Потаевой, посещение агроусадеб – хорошее дополнение к познанию культуры страны.

Вообще, я бы сперва разделила экскурсантов на разные категории. Есть туристы зарубежные и русскоговорящие, деловые группы или сборные, пользуются они регулярными турами или разовыми. В объеме оказанных услуг сборные группы у нас преобладают. Регулярные экскурсии, конечно, проще продавать, – описывает кухню турбизнеса Потаева.

Для этого специалисты ездят по усадьбам, смотрят, что на них может быть интересно туристу, как гармонично можно соединить их с другими частями программы. При этом цепочку на год согласовывают и расписывают заранее. Например, некоторые экскурсионные программы с посещением агроусадеб на 2020-й готовы были в 2019-м и ждали своего времени.

Не стану скрывать: с агроусадьбами проще сотрудничать в любые дни, кроме субботы. В этот день к ним могут обратиться с просьбой провести свадьбу или другой праздник, просто отдохнуть в тишине в выходные. И некоторые хозяева порой нам отказывали. Хотя мы призываем к пониманию: если в конце года мы составили график на следующий, что в такие дни и в такое время мы привозим группы, надо действовать по плану. Хотя, конечно, бывает, и так: мы пообещали привозить определенное количество гостей, но в группу набралось меньше, – отмечает Галина Потаева.

Она перечислила еще ряд моментов при работе с агроусадьбами. Эксперт считает, что при составлении программы не надо включать посещение домика в деревне, чтобы там просто перекусить или увидеть небольшое представление, экскурсию по территории. Проведение различных мастер-классов, например, только приветствуется. Если в программе посещение несколько усадеб, то в каждой должна быть своя изюминка.

Совет туроператорам: для наших туристов программы с посещением агроусадеб лучше делать продолжительностью в день. На несколько дней они сами могут забронировать то, что им понравится. А вот в случае с иностранными туристами есть четкая тенденция: чем дальше гость живет, тем дольше его пребывание в усадьбе, – поделилась наблюдениями эксперт.

По словам председателя правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерии Клицуновой, эффект от взаимодействия агроусадеб и турфирм есть. Так, примерно 4 процента туристов, посетивших в этому году домики в деревне, приехали туда на туравтобусах.
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