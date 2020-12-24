Потаева: c агроусадьбами проще сотрудничать, если не планировать экскурсий в субботу

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БЕЛТА

. Снимок носит иллюстративный характер

По словам Потаевой, посещение агроусадеб – хорошее дополнение к познанию культуры страны.– описывает кухню турбизнеса Потаева.Для этого специалисты ездят по усадьбам, смотрят, что на них может быть интересно туристу, как гармонично можно соединить их с другими частями программы. При этом цепочку на год согласовывают и расписывают заранее. Например, некоторые экскурсионные программы с посещением агроусадеб на 2020-й готовы были в 2019-м и ждали своего времени.– отмечает Галина Потаева.Она перечислила еще ряд моментов при работе с агроусадьбами. Эксперт считает, что при составлении программы не надо включать посещение домика в деревне, чтобы там просто перекусить или увидеть небольшое представление, экскурсию по территории. Проведение различных мастер-классов, например, только приветствуется. Если в программе посещение несколько усадеб, то в каждой должна быть своя изюминка.поделилась наблюдениями эксперт.По словам, эффект от взаимодействия агроусадеб и турфирм есть. Так, примерно 4 процента туристов, посетивших в этому году домики в деревне, приехали туда на туравтобусах.