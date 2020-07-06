Поступающие в вузы в понедельник сдают экзамен по иностранному языку

Централизованное тестирование по иностранному языку пройдет в Беларуси в понедельник 6 июля.





На этот экзамен зарегистрировались около 26,5 тыс. абитуриентов. Напомним, что поступающие могут сдавать на выбор один из пяти языков — английский, французский, немецкий, испанский или китайский.

Кроме сегодняшнего в графике ЦТ еще пять экзаменов: химия (8 июля), физика (10 июля), история Беларуси (12 июля), география (14 июля) и всемирная история (Новейшее время) (16 июля).

ЦТ в резервные дни пройдет 19 и 21 июля (белорусский и русский языки), 19 и 23 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (Новейшее время).

Напомним, всего в этом году на ЦТ зарегистрировались более 64 тысяч человек, это на 16% меньше, чем год назад.