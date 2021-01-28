Дипломаты посольства Беларуси в КНР сегодня встретились с представителями Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA). Как сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии в Пекине, стороны обменялись мнениями по активизации инвестиционной деятельности китайских компаний на территории Беларуси.
«Достигнуты договоренности о проведении в 2021 году ряда совместных мероприятий для стимулирования инвестиционной активности компаний – членов ассоциации, заинтересованных в создании производств в Беларуси, ориентированных на евразийский регион», – рассказали в посольстве.
China Overseas Development Association (CODA) – некоммерческая общественная организация, созданная в декабре 2004 года и подведомственная Государственному комитету по развитию и реформе Китая. Ассоциация уполномочена на оказание услуг китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.
Фото посольства Беларуси в КНР
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Посольство Беларуси в КНР обсудило с CODA возможности активизации инвестиционного сотрудничества
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