Посольство Беларуси в КНР обсудило с CODA возможности активизации инвестиционного сотрудничества

– рассказали в посольстве.China Overseas Development Association (CODA) – некоммерческая общественная организация, созданная в декабре 2004 года и подведомственная Государственному комитету по развитию и реформе Китая. Ассоциация уполномочена на оказание услуг китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.Фото посольства Беларуси в КНР