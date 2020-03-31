Посольство Беларуси подготовило итоговый список людей для эвакуации из Вьетнама

Посольство Беларуси подготовило итоговый список граждан для эвакуации из Вьетнама. Об этом информировали в диппредставительстве, пишет БЕЛТА.

Список основан на информации, полученной посольством до 18.30 30 марта.

"Если вы по какой-то причине не успели сообщить о своем желании вернуться в Беларусь, срочно направьте по установленной форме сведения о себе на адрес vietnam@mfa.gov.by. Те, кто уже направил данные и при этом смог вернуться в Беларусь, пожалуйста, сообщите нам об этом", — говорится в сообщении.

Телефон экстренной консульской помощи для граждан Беларуси во Вьетнаме +84 90 620 55 45.