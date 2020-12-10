Посол Беларуси в Турции и Ираке по совместительству Виктор Рыбак посетил с визитом Багдад. Как сообщили корреспонденту sb.by в Министерстве иностранных дел Беларуси, дипломат вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну и верительные грамоты – Президенту Ирака Бархаму Салиху.
На встречах с Президентом и министром иностранных дел Ирака обсуждены перспективы развития белорусско-иракских отношений с акцентом на активизацию торгово-экономического сотрудничества.
Виктор Рыбак посетил офис Почетного консула Республики Беларусь в г. Багдаде и провел переговоры с Почетным консулом Маджидом Аль-Каисси о дальнейшем расширении белорусско-иракского взаимодействия.
Фото: Министерство иностранных дел Беларуси
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Посол Виктор Рыбак вручил верительные грамоты Президенту Ирака Бархаму Салиху
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