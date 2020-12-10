Посол Виктор Рыбак вручил верительные грамоты Президенту Ирака Бархаму Салиху

На встречах с Президентом и министром иностранных дел Ирака обсуждены перспективы развития белорусско-иракских отношений с акцентом на активизацию торгово-экономического сотрудничества.Виктор Рыбак посетил офис Почетного консула Республики Беларусь в г. Багдаде и провел переговоры с Почетным консулом Маджидом Аль-Каисси о дальнейшем расширении белорусско-иракского взаимодействия.Фото: Министерство иностранных дел Беларуси