15 декабря 2020 года состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах. Также собеседники подтвердили заинтересованность в активизации белорусско-саудовского сотрудничества, включая обмен визитами официальных и деловых делегаций и проработку очередного заседания совместного межправительственного комитета.
Владимир Макей пожелал послу Саудовской Аравии активной плодотворной работы в нашей стране.
Фото: МИД
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Посол Саудовской Аравии вручил Макею копии верительных грамот
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