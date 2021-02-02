Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург (по совместительству) Александр Михневич провел встречи с директором по внешним связям Торгово-промышленной палаты Люксембурга Синдией Тереба и послом России в Люксембурге Дмитрием Лобановым. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
– Обсуждены положение дел в торгово-экономических отношениях Беларуси и Люксембурга, перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание уделено необходимости проведения презентационных мероприятий, освещающих условия ведения бизнеса в Беларуси, экспортный потенциал белорусских производителей, – рассказали в посольстве Беларуси в Бельгии.
Фото: БЕЛТА
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Посол Беларуси в Бельгии встретился с директором по внешним связям ТПП Люксембурга
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