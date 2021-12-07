Посол Беларуси обсудил перспективы сотрудничества нашей страны с деловыми кругами Китая

Это произошло в рамках визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в КНР Юрия Сенько в китайскую провинцию Шаньдун, сообщили в дипмиссии.
В ходе рабочей поездки Юрий Сенько посетил ряд градообразующих предприятий провинции: «Вэйчай» (производство двигателей), «Шантуй Констракшн» (дорожно-строительная техника), «Шаньдун Лингун» (горнодобывающая техника), «Шаньдун Хуалин» (кабельная продукция), «Чжунхэн» (трансграничная электронная коммерция).
«Посол провел переговоры с руководством компаний. В ходе встреч с руководителями китайских компаний стороны обсудили текущее состояние их сотрудничества с Беларусю, а также перспективные сферы взаимодействия с белорусскими партнерами. Послом предложено рассмотреть реализацию на территории Беларуси и Китая совместных проектов с белорусскими компаниями схожего профиля деятельности. Китайским партнерам также презентованы инвестиционные возможности индустриального парка «Великий камень», – уточнили в посольстве.
Также руководитель дипмиссии посетил белорусский торговый павильон в международном торговом центре Greenland Jinan, официальное открытие которого запланировано на апрель 2022 года. Для деловых кругов провинции Шаньдун в белорусском павильоне была организована презентация и дегустация продукции Витебской области.
Фото Посольства Беларуси в КНР