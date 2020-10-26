После победы на турнире в Стамбуле Ивашко поднялся в рейтинге на 15 мест

К восхождению привело блестящее выступление на турнире из категории Challenger с призовым фондом 104 160 долларов в Стамбуле, где Ивашко стал обладателем главного приза. По пути к титулу вторая ракетка Беларуси одержал пять побед, уступив при этом всего один сет. Белорус обыграл турецких теннисистов Эрги Киркина (ATP: 503) – 6:2, 6:4, Кема Илкеля (ATP: 215) – 6:2, 6:2, Дмитрия Попко из Казахстана (ATP: 173) – 6:4, 6:0, француза Бенджамина Бонзи (ATP: 191) – 3:6, 6:2, 6:3 и словака Мартина Клижана (ATP: 168) – 6:1, 6:4.
Первой ракеткой Беларуси остался Егор Герасимов, который поднялся с 87-го на 83-е место. Он принимал участие в турнире из категории ATP World Tour 250 с призовым фондом € 325 610 в немецком Кельне, где преодолел два раунда квалификации и стадию 1/16 финала, но проиграл в матче 1/8 финала канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (ATP: 22) – 6:4, 6:7 (2:7), 6:7 (4:7).
В топ-10 мирового рейтинга ни одного изменения не произошло. Первым номером по-прежнему является серб Новак Джокович, а вслед за ним идут Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Роджер Федерер (Швейцария), Стефанос Циципас (Греция), Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Диего Шварцман (Аргентина) и Маттео Берреттини (Италия).
Соболенко и Азаренко улучшили свои позиции в мировом рейтингеФото: twitter.com/atpchallenger