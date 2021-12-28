Попова: страны СНГ должны совместно реагировать на риски биологической безопасности

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– сказала Анна Попова.По ее словам, для противодействия угрозам биологической безопасности на пространстве СНГ важно сделать несколько вещей. Во-первых, выстроить единую региональную систему мер, направленную на развитие научных исследований, взаимную помощь и обмен технологиями, результатами разработок. Во-вторых, надо обеспечить технологическую и исследовательскую независимость, создавать своими силами собственные объекты и лаборатории.– добавила главный государственный санитарный врач России.