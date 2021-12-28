SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Попова: страны СНГ должны совместно реагировать на риски биологической безопасности

Попова: страны СНГ должны совместно реагировать на риски биологической безопасности

Страны Содружества Независимых Государств должны укреплять единый механизм реагирования на риски биологической безопасности. Об этом сегодня заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Архивное фото

"На фоне пандемии наблюдается увеличение вложений в создание лабораторий высокого уровня биологической защиты во многих странах мира. Очевидно, что для исследований в области молекулярной эпидемиологии, обеспечения биологической безопасности требуются инвестиции, кадры и инфраструктура – научные центры и лаборатории", – сказала Анна Попова.

По ее словам, для противодействия угрозам биологической безопасности на пространстве СНГ важно сделать несколько вещей. Во-первых, выстроить единую региональную систему мер, направленную на развитие научных исследований, взаимную помощь и обмен технологиями, результатами разработок. Во-вторых, надо обеспечить технологическую и исследовательскую независимость, создавать своими силами собственные объекты и лаборатории. "И третье – укреплять единый механизм предупреждения и реагирования на риски биологической безопасности, в том числе преднамеренного характера. И у наших стран есть существенные преимущества", – добавила главный государственный санитарный врач России.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы