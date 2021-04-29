Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский 1 мая проведет прямую телефонную линию с населением. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Задать вопросы Леониду Касинскому можно будет с 9:00 до 12:00 по телефону в Минске (8 017) 297-10-22.
Фото: БЕЛТА
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Помощник министра обороны проведет прямую телефонную линию 1 мая
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