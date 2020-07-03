Помнить о послевоенном трудовом героизме людей и беречь независимость — белорусы празднуют День Независимости

В центре города и районах столицы проходят праздничные концерты с участием творческих коллективов и исполнителей, игровые программы, спортивные состязания, конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства, организована праздничная торговля. Изменился и логотип поисковой системы Google в честь Дня Независимости Беларуси. Сегодня на стартовой странице появился праздничный дудл, который изображает развевающийся белорусский флаг. Если на него кликнуть, поисковая система переходит на страницу с запросами «День Независимости Беларуси».

С самого утра многолюдно в центре Минска. Сегодня трудно представить, что после войны город буквально возрождали из пепла. Именно дата освобождения Беларуси стала главным государственным праздником.

— Пожалуй, самое большое значение прожитых со дня освобождения мирных лет — это трудовой героизм наших людей, которые за считанные годы смогли поднять из руин города и заводы, — говорит Мария Карсюк.





— Я приехала в Минск из Несвижа пять лет назад. Столица похорошела, отстроилась. Сегодня это динамичный, современный, уютный город. Чистота на улицах стала настоящим брендом нашей страны. Замечаю, что летними вечерами мамы с колясками, молодежь гуляют по историческому центру города. В выходные здесь кипит жизнь — музыканты, художники, танцоры радуют горожан и гостей столицы. И люди такие добродушные, отзывчивые, никогда не откажут в помощи, — делится впечатлениями Мария.

Мест, где можно погулять, провести время с семьей, действительно стало больше. Накануне Дня Независимости в парке Победы открыли аллею Дружбы государств — участников СНГ в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Уже сегодня вечером откроется плавающий светомузыкальный фонтан на реке Свислочь возле парка Янки Купалы.





Погода радует. Небо хоть и затянуто тучами, но дождя нет. Многие садятся на велосипеды и отправляются в парк Победы. На днях в велопробеге #раЗАм поучаствовало более сотни минчан. Велосипедная среда с каждым годом в нашей стране становится все более комфортной. К празднику минчан порадовали и другими приятными сюрпризами. Это долгожданный спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств, обновленная волейбольная и баскетбольная площадки в Заводском районе.









— В Беларуси появляются новые спортивные площадки, где молодежь с пользой проводит время, — делится наблюдениями минчанин Алексей в праздничной пилотке.





— Организуются тематические фестивали, марафоны, праздники. Каждый год проходят новые спортивные мероприятия. И это здорово. В большом городе каждый найдет себе занятие по душе. Третьего июля для меня не просто красный день календаря, это особый праздник. Радует, что в выходной день, даже несмотря на пасмурную погоду, на улицах много людей. Вечером я обязательно пойду смотреть красочный салют. Это уже традиция, — говорит Алексей.

Такие же планы на вечер и у Александра, главного агронома ОАО «Первомайский» в Березинском районе. В Минск он приезжает с удовольствием. Делится наблюдениями и отмечает, что люди устали от тревожности, связанной с коронавирусом. Когда пандемия пошла на спад, они стали возвращаться к привычному образу жизни.





— А у нас сейчас полным ходом идет подготовка техники к уборке. Завтра снова на работу. Но в выходной я с удовольствием погуляю по столице. Некоторые не любят такие массовые мероприятия, а мне они нравятся. Минск очень гостеприимный город, — отмечает Александр.

Утром третьего июля в Минске прошла торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы. Под девизом «никто не забыт, ничто не забыто» состоялась республиканская акция «Беларусь помнит». Так сохраняется правдивая история о войне. Это особенно актуально сегодня, когда встречаются фальсификации истории Великой Отечественной войны, попытки очернить подвиг народа.









— Независимость надо беречь, — убеждена Татьяна Абабий. — Знаете, нужно ценить и радоваться каждому прожитому дню. Для нашей семьи День Независимости — большой праздник. Конечно, это и приподнятое настроение, и шумные гулянья, но в то же время важно не забывать и о тех, кто завоевал нам независимость, порой ценою своей жизни. Патриотическое шествие «Беларусь помнит!» показывает, что каждая белорусская семья хранит память о тех, кто воевал в Великую Отечественную войну.





Накануне праздника город украсили яркими плакатами, а на фасаде педагогического университета появится гигантское панно из флажков. Оно состоит из тысячи флажков, при малейшем дуновении ветра создается впечатление живой картинки.









— Минск красивый всегда. Но к праздникам наполняется яркими красками, хорошеет еще больше, — делится наблюдениями Дмитрий Мицкевич. Он вместе с сыном Иваном с утра отправился на выставку новейших образцов белорусского машиностроения.





— Мне очень понравился огромный МАЗ! — признается школьник. — Столько классных фото сделали! Надеюсь, еще прокачусь на огромном самосвале.





— Внутри в машине все по последнему слову техники, — добавляет Дмитрий. — Это, конечно, уже не те первые жодинские гиганты. У тех конструкция была упрощена до предела. Мы увидели новое поколение пассажирской и грузовой техники. Впечатляет! Горжусь, что в нашей стране выпускают технику, которую знают во всем мире.

Вечером у стелы «Минск — город-герой» состоятся праздничный концерт и акция «Поем гимн вместе». А после небо над белорусской столицей раскрасят сотни ярких огней. Организаторы обещают, что фейерверк будет видно из восьми точек города. Гулянья и праздничная торговля в столице будут до позднего вечера. Для удобства минчан и гостей белорусской столицы метро 3 июля будет работать до 1.30.