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Помнить о послевоенном трудовом героизме людей и беречь независимость — белорусы празднуют День Независимости

В центре города и районах столицы проходят праздничные концерты с участием творческих коллективов и исполнителей, игровые программы, спортивные состязания, конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства, организована праздничная торговля. Изменился и логотип поисковой системы Google в честь Дня Независимости Беларуси. Сегодня на стартовой странице появился праздничный дудл, который изображает развевающийся белорусский флаг. Если на него кликнуть, поисковая система переходит на страницу с запросами «День Независимости Беларуси».

С самого утра многолюдно в центре Минска. Сегодня трудно представить, что после войны город буквально возрождали из пепла. Именно дата освобождения Беларуси стала главным государственным праздником.

Пожалуй, самое большое значение прожитых со дня освобождения мирных лет — это трудовой героизм наших людей, которые за считанные годы смогли поднять из руин города и заводы, — говорит Мария Карсюк.


  — Я приехала в Минск из Несвижа пять лет назад. Столица похорошела, отстроилась. Сегодня это динамичный, современный, уютный город. Чистота на улицах стала настоящим брендом нашей страны. Замечаю, что летними вечерами мамы с колясками, молодежь гуляют по историческому центру города. В выходные здесь кипит жизнь — музыканты, художники, танцоры радуют горожан и гостей столицы. И люди такие добродушные, отзывчивые, никогда не откажут в помощи, — делится впечатлениями Мария.

Мест, где можно погулять, провести время с семьей, действительно стало больше. Накануне Дня Независимости в парке Победы открыли аллею Дружбы государств — участников СНГ в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Уже сегодня вечером откроется плавающий светомузыкальный фонтан на реке Свислочь возле парка Янки Купалы.


Погода радует. Небо хоть и затянуто тучами, но дождя нет. Многие садятся на велосипеды и отправляются в парк Победы. На днях в велопробеге #раЗАм поучаствовало более сотни минчан. Велосипедная среда с каждым годом в нашей стране становится все более комфортной. К празднику минчан порадовали и другими приятными сюрпризами. Это долгожданный спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств, обновленная волейбольная и баскетбольная площадки в Заводском районе.



— В Беларуси появляются новые спортивные площадки, где молодежь с пользой проводит время, — делится наблюдениями минчанин Алексей в праздничной пилотке. 


Организуются тематические фестивали, марафоны, праздники. Каждый год проходят новые спортивные мероприятия. И это здорово. В большом городе каждый найдет себе занятие по душе. Третьего июля для меня не просто красный день календаря, это особый праздник. Радует, что в выходной день, даже несмотря на пасмурную погоду, на улицах много людей. Вечером я обязательно пойду смотреть красочный салют. Это уже традиция, — говорит Алексей.

Такие же планы на вечер и у Александра, главного агронома ОАО «Первомайский» в Березинском районе. В Минск он приезжает с удовольствием. Делится наблюдениями и отмечает, что люди устали от тревожности, связанной с коронавирусом. Когда пандемия пошла на спад, они стали возвращаться к привычному образу жизни.


А у нас сейчас полным ходом идет подготовка техники к уборке. Завтра снова на работу. Но в выходной я с удовольствием погуляю по столице. Некоторые не любят такие массовые мероприятия, а мне они нравятся. Минск очень гостеприимный город, — отмечает Александр.

Утром третьего июля в Минске прошла торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы. Под девизом «никто не забыт, ничто не забыто» состоялась республиканская акция «Беларусь помнит». Так сохраняется правдивая история о войне. Это особенно актуально сегодня, когда встречаются фальсификации истории Великой Отечественной войны, попытки очернить подвиг народа.



— Независимость надо беречь, — убеждена Татьяна Абабий. — Знаете, нужно ценить и радоваться каждому прожитому дню. Для нашей семьи День Независимости — большой праздник. Конечно, это и приподнятое настроение, и шумные гулянья, но в то же время важно не забывать и о тех, кто завоевал нам независимость, порой ценою своей жизни. Патриотическое шествие «Беларусь помнит!» показывает, что каждая белорусская семья хранит память о тех, кто воевал в Великую Отечественную войну.


Накануне праздника город украсили яркими плакатами, а на фасаде педагогического университета появится гигантское панно из флажков. Оно состоит из тысячи флажков, при малейшем дуновении ветра создается впечатление живой картинки.



— Минск красивый всегда. Но к праздникам наполняется яркими красками, хорошеет еще больше, — делится наблюдениями Дмитрий Мицкевич. Он вместе с сыном Иваном с утра отправился на выставку новейших образцов белорусского машиностроения.


Мне очень понравился огромный МАЗ! — признается школьник. — Столько классных фото сделали! Надеюсь, еще прокачусь на огромном самосвале.


Внутри в машине все по последнему слову техники, — добавляет Дмитрий. — Это, конечно, уже не те первые жодинские гиганты. У тех конструкция была упрощена до предела. Мы увидели новое поколение пассажирской и грузовой техники. Впечатляет! Горжусь, что в нашей стране выпускают технику, которую знают во всем мире.

Вечером у стелы «Минск — город-герой» состоятся праздничный концерт и акция «Поем гимн вместе». А после небо над белорусской столицей раскрасят сотни ярких огней. Организаторы обещают, что фейерверк будет видно из восьми точек города. Гулянья и праздничная торговля в столице будут до позднего вечера. Для удобства минчан и гостей белорусской столицы метро 3 июля будет работать до 1.30.

 

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