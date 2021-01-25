В стране изменили правила пересечения границы. Теперь въезжающим в страну иностранцам не нужно отправляться на десятидневный карантин. Конечно, при условии, что у вас есть справка с отрицательным результатом теста на COVID-19.
Причем тест должен быть сделать не позднее чем за 48 часов до въезда в Польшу. Справку нужно предоставить на двух языках – английском и польском. Изменения уже вступили в силу.
Фото: pixabay.com
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Польша разрешила въезд без отбывания карантина
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