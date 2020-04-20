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  2. Половина самолетов всех авиакомпаний мира простаивает из-за пандемии коронавируса

Половина самолетов всех авиакомпаний мира простаивает из-за пандемии коронавируса

Более 17 тысяч самолетов, или 49% всего авиапарка, выведено из эксплуатации мировыми авиаперевозчиками из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в исследовании компании Boston Consulting Group.


То есть практически половина всего мирового коммерческого авиапарка находится на хранении из-за сокращения полетов. Три месяца назад аналогичная цифра составляла примерно 4 тыс. самолетов.

Заполняемость самолетов по всему миру упала на 65%, говорится в исследовании. Больше всего она упала в Европе — на 86%.

Сильнее всего, разумеется, пострадали авиакомпании, ориентированные на международный рынок.

Например, Ryanair, которая по итогам 2018 года перевезла больше всех пассажиров в мире, сейчас выполняет лишь единичные рейсы, простаивает 99% авиапарка компании из 450 самолетов Boeing 737-800. Пассажиропоток авиакомпании в марте снизился на 48%, пишет ТАСС.

Второй крупнейший мировой перевозчик — британский лоукостер EasyJet — в конце марта полностью приостановил полеты.


Что касается крупных национальных авиаперевозчиков, то, например, прекратившие ранее полеты Emirates и Etihad в середине апреля возобновили точечные рейсы, но билеты могут купить только граждане тех стран, куда направляется самолет.

Германская Lufthansa продлила сокращенный режим полетов до середины мая (15 дальних рейсов в неделю и 36 рейсов в день в города Европы). План полетов сокращен на 95%.

Российский "Аэрофлот" сократил число полетов внутри России и прекратил продажу билетов на зарубежные рейсы.

Фото: pixabay

 

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