Полнолуние 20 октября: астролог рассказала, что нас ждет в это время

По словам астролога Анастасии Воскресенской, полнолуние 20 октября 2021 произойдет в знаке Овна, оно будет напряженным. В новой публикации на своей странице в Instagram она рассказала, в чем его особенности и как следует провести это время.
Как известно, влияние полнолуния может ощущаться еще несколько дней.
Специалист подчеркнула, что энергия сейчас находится на пике, чувства и эмоции обострены, а вместе с ними и желание поссориться с кем-либо, выместить свою агрессию на другом человеке. Она призвала не вестись на «полнолунные» уловки.
– Все, кто сейчас на взводе, – дышим, успокаиваемся, не горячимся. Поспешные действия, выводы и слова могут навредить. Пытаемся держать себя в руках и проявлять осознанность. Каждое полнолуние поднимает на поверхность то, что давно копилось в душе, то, от чего мы отворачивались и не хотели замечать. Если вы сейчас в каком-то пиковом, критическом состоянии, то просто понаблюдайте за собой. Не хватайтесь за все сразу, сейчас может быть ощущение, что нужно, как супермену, все успеть, все решить и сделать. Распределите нагрузку, снизьте важность фоновой тревоги и информационного шума, – поделилась рекомендациями эксперт.
Анастасия Воскресенская добавила, что во время полнолуния часто наблюдается повышенный травматизм. Она призвала не заниматься экстремальными видами спорта и не затевать драки.
– День пройдет напряженно. Очень важно отдохнуть и расслабиться. Ведь день пройдет, а негативный осадок останется, – добавила она.
Астролог подчеркнула, что особо актуальной будет тема личных отношений. Могут обостриться конфликты, но лучше постараться их урегулировать и не горячиться.
– Энергию советую выливать в работу, спорт, любые здоровые активности. Наблюдайте за событиями и знаками в пространстве. Всем спокойного полнолуния, здоровых отношений и терпеливых партнеров, – добавила специалист.
Фото из архива БЕЛТА