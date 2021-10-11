Полиция Лондона прекратила расследование в отношении принца Эндрю

, - сказано в заявлении правоохранителей. Других объяснений не последовало.Ранее издание The Times сообщало, что представители Скотланд-Ярда провели беседу с некой женщиной, которая обвиняет среднего сына Елизаветы II в изнасиловании, добавив, что речь, скорее всего, идет о самой Джуффре. До этого лондонская полиция опрашивала ее дважды, но ни разу не находила оснований для начала расследования.Отмечается, что судебный процесс в США также продвигается с трудом. Представители защиты тянули время, утверждая сначала, что Эндрю не получил необходимые документы от обвинения, затем - что процедура их вручения была осуществлена с нарушениями. В конце сентября адвокаты наконец признали, что на руках у принца есть все необходимое. От планов оспорить факт вручения искового заявления они отказались.