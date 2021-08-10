Королевский скандал: сына Елизаветы II обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Любимый сын королевы и связь с несовершеннолетнимиНа самом деле история уже всплывала несколько лет назад. Дело в том, что хороший друг принца финансист Джеффри Эпштейн обвинялся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Большинство жертв Эпштейна – несовершеннолетние девушки. Он часто привозил их в свои особняки и знакомил с богатыми приятелями, включая сына королевы. В 2019 году бизнесмена задержали, а когда общественность узнала о дружбе принца с Эпштейном, тут же прошла волна общественного негодования.
Наследник британского престола все отрицал и даже дал интервью BBC, в котором заявил, что не имел связей с несовершеннолетними. Но это не помогло: в сеть попали снимки с вечеринки 2001 года, на которых видно, как Эндрю обнимает за талию 17-летнюю Вирджинию Джуффре, с которой предположительно мог иметь близость. Понимая обреченность своего положения, в 2020 году средний сын Елизаветы II сложил с себя королевские обязанности, чтобы не пятнать имя семьи. К слову, сам Эпштейн в августе 2019 года покончил с собой в тюрьме. После этого уголовное дело против него было закрыто.
Вроде бы все благополучно забылось, однако на днях стало известно, что та самая юная девушка на снимке, ныне американская правозащитница и мать троих детей, спустя 20 лет подала иск в отношении принца.
В чем его обвиняют?Как утверждает Джуффре, наследник британского престола трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, зная при этом о ее возрасте. Встречи с герцогом Йоркским происходили в Лондоне, Нью-Йорке и на Карибах.
Финансист Джеффри Эпштейн также упомянут среди тех, кто склонял ее к половой связи. Жертва уверяет, что несколько раз бизнесмен прямо или косвенно угрожал ей, правда, ответить за это он уже не сможет.
На этот момент известно, что Вирджиния обратилась в суд, опираясь на закон о детях – жертвах насилия, который существенно расширил юридические возможности пострадавших. Согласно иску, Джуффре хочет получить от принца компенсацию за нанесенный физический и моральный вред. Иск будет рассматривать федеральный суд Манхэттена.
Пока Букингемский дворец никак не отреагировал на предъявленные обвинения. Когда герцог Йоркский предстанет перед судом, также неизвестно.
Фото: Рейтер, BBC