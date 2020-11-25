Правоохранительные органы Германии пока не рассматривают инцидент у ворот ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине как теракт. Об этом сообщила представитель полиции Берлина, пишет ТАСС.
"Мы в настоящий момент не рассматриваем данное предположение", – отметила она. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. В то же время агентство DPA сообщило, что пострадал один человек, помощь которому оказали на месте.
"Сейчас выясняется, направил ли [умышленно] водитель машину в ворота. Он был задержан", – отметила сотрудник правоохранительных органов. Речь идет о 48-летнем мужчине.
Полиция также не исключает, что водитель машины может страдать психическим расстройством. "Что касается мотивов, сейчас выясняется, послужило ли причиной психическое состояние или были другие мотивы. Это является предметом расследования", – сказали в полиции.
В правоохранительных органах подтвердили, что "лица в здании, включая канцлера, были в безопасности". Водитель двигался с очень небольшой скоростью, так что ущерб, нанесенный воротам, незначителен, добавили там.
По информации газеты Bild, в 2014 году та же самая машина с надписями на кузове политического содержания врезалась в ворота ведомства Меркель. Тогда протест был направлен против климатической политики правительства ФРГ.
Как сообщалось, сегодня утром автомобиль врезался в ворота ограждения офиса Меркель. Инцидент произошел у главных ворот, ведущих на территорию ведомства. Они получили незначительные повреждения. Как отметили в полиции, водитель намеревался прорваться к зданию. Судя по нанесенным на борта автомобиля надписям, инцидент связан с политической акцией либо противников карантинных мер правительства ФРГ, либо антиглобалистов.
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Полиция Берлина пока не рассматривает инцидент у офиса Меркель как теракт
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Фото: РЕЙТЕР