В Берлине автомобиль въехал в ворота ограждения резиденции Меркель

При инциденте присутствовал один из очевидцев, он же рассказал журналистам о случившемся.На данный момент известно, что подобное поведение водителя продиктовано политической акцией противников карантинных мер.Полиция досматривает авто, на место прибыли две машины скорой помощи. Водитель задержан.