В ворота ограждения Ведомства федерального канцлера ФРГ в Берлине врезалось авто, передает Reuters.
При инциденте присутствовал один из очевидцев, он же рассказал журналистам о случившемся.
На данный момент известно, что подобное поведение водителя продиктовано политической акцией противников карантинных мер.
Полиция досматривает авто, на место прибыли две машины скорой помощи. Водитель задержан.
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В Берлине автомобиль въехал в ворота ограждения резиденции Меркель
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Фото: РЕЙТЕР