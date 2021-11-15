Политолог: Запад и ЕС используют фактор беженцев как средство для гибридной атаки на Беларусь и Россию

Такое мнение выразил российский политолог, доцент Сергей Карнаухов в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Мы видим, как западные страны, которые являются участниками международной конвенции, грубо ее нарушают. Делают все возможное, чтобы использовать фактор беженца. Причем их количество очень мало, надо понимать, что это капля в море, они могли быть спокойно ассимилированы и приняты этими государствами. Но нет, они используют это как фактор для гибридной атаки на Беларусь и на Россию, – отметил Сергей Карнаухов.
Политолог также добавил, что беженцы получили такой статус только из-за того, что коллективный Запад разнес в пух и прах их родину:
– Ирак, Сирия, Ливия – вот оттуда идут эти беженцы. Необходимо акцентировать внимание на том, что прямая обязанность Польши, Германии и других стран ЕС – обеспечить принятие этих людей и устройство в своих странах. Это они виновны в том, что эти люди стали беженцами и так сильно нуждаются в помощи.
Доцент также выразил мнение касаемо использования фактора беженцев в геополитическом давлении:
– Понятно, что последние два года ЕС сделал своей основной задачей разрушение и атаки на Беларусь. И безусловно, они используют этот фактор [кризис на границе]. И мне иногда кажется, что даже если бы один беженец пытался перейти границу, это стало бы такой же большой проблемой для ЕС.