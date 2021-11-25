Политолог: свободная и независимая Беларусь как кость в горле у западной демократии

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В эфире программы обсуждали, ждать ли в будущем новый виток информационной, гибридной войны, развернутой против Беларуси.подчеркнул эксперт.Ведущий программы Марат Марков уточнил, что для этого нужно делать.– указал спикер.Он добавил:По мнению Андрея Манойло, Беларуси стоит готовиться к тому, что будут готовить провокации: