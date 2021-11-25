Политолог: свободная и независимая Беларусь как кость в горле у западной демократии

Таким мнением российский политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло поделился в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
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В эфире программы обсуждали, ждать ли в будущем новый виток информационной, гибридной войны, развернутой против Беларуси.
– Надо понимать: те, кто пытался свергнуть власть в 2020 году, от страны не отстанут. Свободная и независимая Беларусь как кость в горле у западной демократии. Поэтому через какое-то время, когда [на Западе] проведут работу над ошибками, выработают новые технологии, проанализируют, что из примененных ими в 2020-м приемов получилось, а что нет, и снова заведут деньги, необходимые на ежечасную подпитку протестов, будет второй заход. Я уверен в этом. Ко второму заходу надо готовиться, – подчеркнул эксперт.
Ведущий программы Марат Марков уточнил, что для этого нужно делать.
– Во-первых, к тому моменту, как будет сделан второй заход, [государству] надо иметь позиции в интернете не хуже тех, которые были у оппозиционеров на момент начала событий в 2020 году. <…> Нужно, чтобы оно не боялось действовать в сети и вкладывалось в это, а также чтобы все позиции там были заняты и вклиниться [посторонним] было очень сложно, – указал спикер.
Он добавил: «Во-вторых, важно понимать, что цветная революция в Беларуси в 2020-м цветной, по сути дела, не была. Это был верхушечный госпереворот. Как в Венесуэле. «Внизу» происходили массовые волнения, протесты, а потом беспорядки, которые отвлекали власть. Пока она была отвлечена протестами на улицах, велась типичная разведывательно-агентурная работа. Надо понимать, что главная устойчивость власти заключается в сплоченности команды вокруг лидера. Нужно, чтобы никого из них нельзя было расшатать».
По мнению Андрея Манойло, Беларуси стоит готовиться к тому, что будут готовить провокации:
– Я думаю, будут готовить провокации, которые используют с целью кого-нибудь [из власти] зацепить и с ним начать оперативную игру. Потому что [в 2020-м был] заход в лоб, когда попытались, используя простую, довольно примитивную схему, смести власть. [На Западе] решили, что заход «снизу» плюс консолидация акций через сеть и действие новомодных Telegram-каналов – этого будет достаточно, происходящее настолько подавит политическую элиту, что она начнет перебегать на сторону протестующих. Это был фактически один прием, и прием тестовый. Следующий окажется сложнее.