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Политолог о протестах в России: люди ощущают искусственность этого процесса

Россияне ощущают искусственность протестного движения в стране, наблюдая технологии выстраивания акций, которые несколько месяцев назад видели в Беларуси. Таким мнением политолог Александр Шпаковский поделился в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Архивное фото

Ведущий ток-шоу «Будни» Вадим Шепет предположил, что Беларусь для России стала примером, показавшим: с течением времени протесты не растут, а ситуация стабилизируется. Шпаковский с ним согласился.

– У россиян перед глазами на протяжении нескольких месяцев был белорусский пример, – заявил эксперт и добавил: – Российские СМИ не зря столь тщательно и всесторонне освещали белорусские акции протеста. Это позволило создать информационный задел в российском обществе, и теперь применяемые технологии (организации протестного движения. – Прим. ред.) во многом воспринимаются с недоверием, потому что все это люди уже видели. Они ощущают искусственность данного процесса.

Рассуждая о методологии организации протестных акций, Шпаковский перечислил типичные приемы этого процесса. Это, по его словам, «создание пабликов с деанонимизацией силовиков и госслужащих; постановочные фотографии с женщинами, стоящими на коленях перед строем спецназа; попытки силового воздействия на правоохранителей; бесцельные акции протеста, которые не имеют внятной задачи, маршрута и организаторов». 

Архивное фото

– Суть этих акций, как и в Беларуси, состоит в побуждении выхода людей на улицу, чтобы как можно большее количество участников митинга, а также случайных прохожих было задержано правоохранительными органами, – пояснил эксперт. – Для чего это делается? Существует теория в методичках по организации подобного рода гибридных переворотов. Согласно ей полицейское насилие должно масштабировать протест. То есть каждый задержанный, по идее, должен настраивать против государства 7–10 человек. В России мы видим, что количество участников протеста не увеличилось, а количество задержанных стало больше. Почему? Потому что координаторы, которые управляют этими толпами через различные сетевые сообщества и телеграм-каналы, просто-напросто выстраивают их поведение и маршруты таким образом, чтобы подставлять народ под полицейские репрессии. В этом состоит смысл такой политики.

Шпаковский подчеркнул, что в Беларуси удалось сбить протестную волну и остановить рост количества задержанных. Он также сделал прогноз, когда этот момент наступит на территории нашей соседки.

– В России это произойдет, когда количество участников акции станет маргинальным и малозаметным, как в нашей стране. На сегодняшний день надо сказать, что власти в России контролируют обстановку, в том числе благодаря тому, что у них был белорусский пример, – подытожил политолог.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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