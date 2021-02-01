Политолог о протестах в России: люди ощущают искусственность этого процесса

Архивное фото

Архивное фото

Ведущий ток-шоу «Будни» Вадим Шепет предположил, что Беларусь для России стала примером, показавшим: с течением времени протесты не растут, а ситуация стабилизируется. Шпаковский с ним согласился.– заявил эксперт и добавил: –Рассуждая о методологии организации протестных акций, Шпаковский перечислил типичные приемы этого процесса. Это, по его словам,пояснил эксперт. –Шпаковский подчеркнул, что в Беларуси удалось сбить протестную волну и остановить рост количества задержанных. Он также сделал прогноз, когда этот момент наступит на территории нашей соседки.подытожил политолог.