Политолог Беляев: «Акции, которые проходят сейчас, режиссируемые»

Такое мнение в вечернем эфире телеканала ОНТ высказал политолог Алексей Беляев:

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– Наблюдая за теми событиями, которые сейчас разворачиваются, и за накалом борьбы, конечно, можно увидеть, что за теми людьми, которые выходят на улицу, сегодня стоят некие силы, которые регулируют, манипулируют улицей, находясь за пределами нашей страны. Поэтому, безусловно, акции, которые проходят сейчас, это акции режиссируемые, регулируемые, управляемые. Когда мы говорим об участниках, о составе, то большинство тех, кто принимает участие в подобных протестах, – это представители молодого поколения. Опять же, это связано с тем, что молодое поколение у нас сейчас находится в рамках зависимости от интернет-ресурсов.