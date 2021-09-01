Показательные выступления представителей МЧС, ГАИ, Департамента охраны в Витебске - стрим

Город над Двиной присоединился к республиканской акции «Единый день безопасности». Так, 1 сентября на площадке возле Летнего амфитеатра все желающие увидят показательные выступления представителей МЧС, ГАИ, Департамента охраны и др. В центре профилактического мероприятия - задержание рандомного легкового авто, которое нарушает правила ПДД. По сценарию, машина скрывается от ГАИ, попадает в аварию и загорается… Как справятся с испытанием представители силовых ведомств? Смотрите в прямом эфире на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.