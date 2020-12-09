Поисковики Гомельщины передали в Брянскую область останки красноармейца, погибшего в Лоевском районе

Записка из гильзы

Записка помогла установить личность красноармейца: Лайков Владимир Тимофеевич, 1924 года рождения, призван на фронт мобилизационным отделом 307-й стрелковой дивизии 27 сентября 1943 года. Вместе с дивизией Владимир участвовал в боевых действиях у деревни Марс, где погиб.С 9 ноября 1943 года родственники перестали получать письма от Владимира Тимофеевича. С ноября 1943 года его считают пропавшим без вести. Отец солдата спустя десятилетия после окончания войны пытался хоть что-то узнать о своем сыне, не вернувшемся с войны, но безрезультатно.Все эти сведения установлены участниками Гомельского областного поискового общественного объединения «Память Отечества». Они нашли и родную племянницу красноармейца Любовь Федоровну Мельникову. Полученная весточка о нем очень взволновала ее. На границе двух областей – Брянской и Гомельской, у местечка Красный Камень состоялась передача представителям Новозыбковской городской администрации останков солдата для дальнейшего захоронения в селе Замишево. На ней присутствовала и Любовь Федоровна. Она очень тепло поблагодарила участника поискового объединения Павла Безручка, которому в значительной степени обязана, что спустя десятилетия стало возможным упокоить в родной земле близкого родственника-фронтовика.В братских могилах Лоевщины покоятся более 12 тысяч солдат, которые отдали свои жизни за освобождение населенных пунктов района. Только за последние три года установлены более 500 фамилий погибших.