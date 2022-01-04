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Поиски двух утонувших детей на Западной Двине продолжаются: спасатели провели более ста спусков под воду

29 декабря около деревни Козьянки два мальчика 2009 и 2011 года рождения катались на тюбинге с берега реки и провалились в промоину. Их стало уносить течением вдоль нее, а на расстоянии около 15 м от берега дети ушли под лед. Работники МЧС и ОСВОД продолжают поиски утонувших. 

Фото: МЧС

– На данный момент поиски продолжаются. Сегодня работают спасательные группы из Полоцка, Новополоцка, а также пожарный аварийно-спасательный отряд «Витязь». В среду, 5 января, приедут дополнительные группы из Минска. Просматриваются ямы, однако видимость плохая. Поиски также затруднены ледяными торосами, – рассказал sb.by председатель Витебской областной организации ОСВОД.   

Официальный представитель Витебского областного управления София Глинская отметила, что в поиске задействованы 2 единицы техники и 15 человек, среди из которых 4 водолаза: 

– Поисково-спасательные работы проводятся на двух участках. Они находятся на расстоянии 50 метров и 450 метров от места утопления. Уже произведено обследование акватории на площади 3,7 га. Проведено более 100 спусков под воду. 
В Полоцком районе два мальчика провалились под лед – их ищут спасатели
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