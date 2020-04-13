Погода во вторник: порывистый ветер, мокрый снег и не более +10 градусов

После теплого, пусть и ветреного, понедельника белорусов вновь ожидает ухудшение погоды. Белгидромет Минприроды обещает 14 апреля порывистый ветер, дождь, мокрый снег и не более 10 градусов тепла.

Во вторник прогнозируется переменная облачность. Ночью во многих районах Гомельской и Могилевской, днем на большей части Гродненской и Витебской областей, а на остальной территории республики местами пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер будет западный, северо-западный 5—10 м/с, порывами достигающий 14 м/с, в отдельных районах — до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью составит от -2 до +4 °С, днем — от +5 до +10 °С.

В среду, 15 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди и мокрый снег предвидятся ночью преимущественно по северо-восточной половине, а днем на большей части территории страны. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем местами усиления до 15—18 м/с. Столбики термометров днем будут колебаться от -3 до +2 °С, днем — от +3 до +10 °С.

В четверг, 16 апреля, погодные условия немного улучшатся. Сохранится облачность с прояснениями, а осадки (в основном дождь) ожидаются лишь временами. Ветер будет западный 6—11 м/с, порывы до 15—20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 °С, днем — от +8 до +14 °С, на юге Беларуси местами воздух прогреется до +16.