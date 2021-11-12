SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Погода в выходные: оранжевый уровень опасности из-за тумана, дожди, до +8 °С

Погода в выходные: оранжевый уровень опасности из-за тумана, дожди, до +8 °С

Завтра на большей части территории страны ожидается туман – в связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Подробнее о том, какая погода установится в Беларуси в выходные, sb.by рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


В субботу, 13 ноября, ночью и в первой половине дня на большей части территории республики ожидается туман. Преобладать будет облачная погода, преимущественно обойдется без осадков. Будьте внимательны: ночью местами прогнозируют слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 °С до +3 °С, днем – от +2 °С до +8 °С. 

В воскресенье, 14 ноября, облачно с прояснениями. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах республики будут наблюдаться туман, слабый гололед. Ветер восточной четверти 4–9 м/с. Ночью столбики термометров покажут от -2 °С до +4 °С, днем – от +1 °С +8 °С.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы