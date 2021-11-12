Погода в выходные: оранжевый уровень опасности из-за тумана, дожди, до +8 °С

, ночью и в первой половине дня на большей части территории республики ожидается туман. Преобладать будет облачная погода, преимущественно обойдется без осадков. Будьте внимательны: ночью местами прогнозируют слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 °С до +3 °С, днем – от +2 °С до +8 °С., облачно с прояснениями. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах республики будут наблюдаться туман, слабый гололед. Ветер восточной четверти 4–9 м/с. Ночью столбики термометров покажут от -2 °С до +4 °С, днем – от +1 °С +8 °С.