Погода в выходные: дожди, грозы и до +27 °С

Предстоящие выходные ожидаются дождливыми, но довольно теплыми – температура воздуха будет достигать +27 °С. Об этом sb.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 1 августа, синоптики обещают облачность с прояснениями. Ночью местами, а днем во многих районах республики пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Ветер будет северо-западный, северный 5–10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от +8 до +14 °С, днем – от +18 до +24 °С.

В воскресенье, 2 августа, предвидится переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 3–8 м/с. Столбики термометров ночью будут колебаться от +6 до +12 °С, днем — от +19 до +25 °С, по юго-западу воздух прогреется до +27 °С.

В понедельник, 3 августа, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер – южный 4–9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха прогнозируется от +7 до +14 °С, днем – от +22 до +28 °С.