Погода 23 декабря: местами снег, морозы до -20 °С

, в Беларуси ожидается переменная облачность. Не обойдется без осадков: местами небольшой снег. Будьте осторожны, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах по северу порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -10.. -16 °С, местами показатели термометров опустятся до -17.. -20 °С. Днем будет немного теплее, но все равно ниже нуля: -6.. -12 °С, по юго-западу -3.. -5 °С., в Беларуси будет облачно, ночью с прояснениями. Временами ожидается снег, слабая метель. Не забывайте зонты: днем по юго-западу выпадут осадки (мокрый снег, дождь), местами прогнозируют налипание мокрого снега, гололед. На отдельных участках дорог вновь гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, по востоку местами до 15-18 м/с. Ночью будет не так холодно, как в четверг: -5.. -12 °С, при прояснениях -13.. -15 °С. Днем же столбики термометров покажут -1.. -8 °С, по юго-западу воздух прогреется до +1 °С., облачно с прояснениями. Зимняя погода в выходной день сохранится: ночью во многих районах, днем местами по стране ожидается кратковременный снег, по югу с мокрым снегом. На отдельных участках дорог, как и в предыдущие дни, гололедица. Ветер западной четверти 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -5.. -12 °С, по югу -2.. -4 °С. Ночью при прояснениях похолодает до 13-15 ниже нуля.