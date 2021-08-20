Погода 21 августа: кратковременные дожди и от +9 °С до +26 °С

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С, по западу – до +16 °С, а днем воздух прогреется до 20–26 градусов.В воскресенье, 22 августа, переменная облачность. В основном без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 6–13 градусов выше нуля, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +17 °С по северу до +25 °С по югу Беларуси.В понедельник, 23 августа, опять переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы прогнозируется слабый туман. Ветер переменных направлений 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью – +6…+13 °С, днем – +17…+24 °С, в южных районах дойдет до +26 °С.