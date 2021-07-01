Погода 2 июля: оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильных ливней

В пятницу,, в республике будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, будут грозы. Кроме того, в южной половине Беларуси ночью местами, а днем во многих районах ожидаются сильные ливни. Днем синоптики прогнозируют град в отдельных районах страны. Ветер переменных направлений 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, местами шквалистое усиление до 15–20 м/с. Что касается температуры воздуха, ночью она будет колебаться в диапазоне +13.. +19 °С, днем – +22.. +28 °С.А что там по погоде на выходные? Синоптики говорят, что будет облачно с прояснениями, также обещают кратковременные дожди. Ветер будет северо-восточный (а в воскресенье и северный) 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.В праздничную субботу,, будет не жарко: ночью до 19 градусов тепла, а днем – до +26 °С. Отличная погода, чтобы отмечать День Независимости на улицах своего города, в парках и на тематических площадках.В воскресенье,, температура воздуха будет похожей на субботнюю: ночью столбики термометров покажут ночью +12.. +19 °С, днем – +21.. +27 °С.