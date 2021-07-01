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  2. В Беларуси третий день подряд объявляют оранжевый уровень опасности. Рассказываем, какая погода 2 июля будет в областных центрах

В Беларуси третий день подряд объявляют оранжевый уровень опасности. Рассказываем, какая погода 2 июля будет в областных центрах

На 30 июня, 1 и 2 июля Белгидромет объявлял оранжевый уровень опасности. Причины разные, но завтрашняя – грозы и сильные ливни. Зато жары не будет. Какая погода ждет жителей областных центров? Вот актуальные прогнозы.


Минск. В столице будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а вот днем в городе местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 °C, днем – +25...+27 °C.

Брест. В городе над Бугом будет преобладать облачная погода. Синоптики предупреждают: большая вероятность осадков (дождь, гроза). Ночью воздух прогреется до 18 градусов тепла, днем – до +24 °C.

Витебск. Переменная облачность и без существенных осадков. Ночью будет немного прохладнее, чем в остальных областных центрах – от +14 °C до +16 °C. А вот днем жителей Витебска ждут 27 градусов тепла.

Гомель. В городе будет облачно с прояснениями, большая вероятность кратковременных дождей, грозы. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне +17...+19 °C, днем – +25...+27 °C.

Гродно. Жителей этого областного центра также ждут кратковременные дожди и гроза, в целом в городе будет облачно с прояснениями. Ночью – до 18 градусов тепла, а днем – до +25 °C.

Могилев. Установится переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, а вот днем синоптики предупреждают могилевчан о кратковременном дожде и грозе. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 °C, днем – +26...+28 °C.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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