В Беларуси третий день подряд объявляют оранжевый уровень опасности. Рассказываем, какая погода 2 июля будет в областных центрах

. В столице будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а вот днем в городе местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 °C, днем – +25...+27 °C.. В городе над Бугом будет преобладать облачная погода. Синоптики предупреждают: большая вероятность осадков (дождь, гроза). Ночью воздух прогреется до 18 градусов тепла, днем – до +24 °C.. Переменная облачность и без существенных осадков. Ночью будет немного прохладнее, чем в остальных областных центрах – от +14 °C до +16 °C. А вот днем жителей Витебска ждут 27 градусов тепла.. В городе будет облачно с прояснениями, большая вероятность кратковременных дождей, грозы. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне +17...+19 °C, днем – +25...+27 °C.. Жителей этого областного центра также ждут кратковременные дожди и гроза, в целом в городе будет облачно с прояснениями. Ночью – до 18 градусов тепла, а днем – до +25 °C.. Установится переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, а вот днем синоптики предупреждают могилевчан о кратковременном дожде и грозе. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 °C, днем – +26...+28 °C.