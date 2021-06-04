По меньшей мере девять человек погибли в результате наезда на рабочих железной дороги в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.
Иллюстративное фото
По его информации, это случилось сегодня в 05:19 по местному времени (00:19 мск) на территории городского округа Цзиньчан, когда следующий из Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) в Ханчжоу (провинция Чжэцзян) поезд № к596 наехал на рабочих, занимающихся строительными работами на железнодорожных путях. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
На месте ведутся спасательные работы, устанавливаются причины случившегося, ведется следствие.
Фото: pixabay.com
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Поезд сбил рабочих железной дороги в Китае
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