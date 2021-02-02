Поехала в концлагерь под Слуцком – попала в ЛТП

Где казематы? Где пыточные? Нету. Опять нездоровые фантазии «невероятных», которые раструбили и смакуют сенсацию, будто в Минской области обнаружен самый настоящий концлагерь. Что интересно, про «концлагерь под Слуцком» теперь знают даже зарубежные СМИ, которые ни сном ни духом – что за Слуцк, где он?









Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!





Где казематы? Пыточные где?



Все, как обычно - в Караганде.

– Все это, конечно, не соответствует действительности, – слушаю руководителя ЛТП Алесю Горбель. – Лечебно-трудовой профилакторий работает с 1994 года, никто его не переименовывал, никаких спецлагерей здесь не делал. Единственное – периодически меняется состав: то мужчины приезжают, то женщины. Кроме того, приводим работу нашего учреждения в соответствии со вступившими 30 декабря изменениями и дополнениями в закон об ЛТП. Не более того.



Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

А что ж еще правда? В августе на базе учреждения на какое-то время оборудовали участок изолятора временного содержания Слуцкого РОВД. Здесь содержались арестанты. Пробыли они в ИВС максимум двое суток. Вот и весь «лагерь».

Виталий в лечебно-трудовом профилактории № 3 в третий раз. Заработал, говорит, четыре протокола, потом – суд:Мои вопросы про здешний «концлагерь» собеседника не удивляют – читал, веселят:Но я в поисках настойчива. Прошла по территории – нет лагеря, хоть ты тресни. Есть Максим, одежду ремонтирует. Снежана есть, на швейном производстве занята. Есть общежития, столовая, комнаты для свиданий, кухня со всей техникой, мастерская по ремонту одежды, обуви, парикмахерская, храм… В помещениях тепло и чисто.В местном магазинчике цены даже ниже, чем по ту сторону забора. Понятно – не гипермаркет, однако выбор хоть и скромный, но есть. Алкоголь в ассортименте, конечно, отсутствует. Расчет безналичный. Кто сам зарабатывает, кому родня на счет денежку перечисляет. Кстати, средняя зарплата на местных хлебопекарном и деревообрабатывающем участках, в швейном цеху – более 200 рублей, на выездных предприятиях больше. К примеру, дояры и доярки зарабатывают до 700 рублей.Интересуюсь у продавщицы по поводу «лагеря», в ответ – улыбка:В прачечной работники удивились не меньше:Отдельная история – как создаются фейковые фото слуцкого «лагеря». Те самые, которые время от времени публикуют сомнительные информресурсы. Фотографии появляются в сети стараниями настырных визитеров. Рассказали мне про них в учреждении вот что. Обычно оставят машину метрах в 500 от ЛТП, дальше пешком крадутся. Сфотографируют забор и быстро уходят. Ну а те, кто охране попался, пытаются блеснуть сообразительностью. Одни, к примеру, спрашивали:. Какая СТО в глухом лесу? Еще бы выясняли, как пройти в библиотеку!А с цифрами какие метаморфозы случаются! Со ссылкой на анонимный источник небезызвестный портал сообщил, что лагерь создан для содержания примерно 2000 человек. На самом деле в ЛТП людей в 10 (!) раз меньше. Есть ведь установленные лимиты и при всем желании невероятных две тысячи ну никак. Сейчас, кстати, профилакторий полупустой.Вообще, «тройка» – учреждение смешанного типа, сегодня здесь около 100 женщин и более 130 мужчин. Содержание, понятно, раздельное. Попадают сюда, как и в любой лечебно-трудовой профилакторий, по решению суда.Что там еще в фейке «рупоров протестов»? А, да, говорят: те, мол, кого привозили, были сильно избиты. Не менее «осведомлены» и редкие комментаторы – их всего пятеро – под такой статьей. «Людей подвергали пыткам? Там проходили расстрелы?» – то ли в шутку, то ли всерьез спрашивает один из читателей. Другой, ссылаясь на неизвестный, но сильно надежный источник, уверяет: «Туды прывозiлi ужo збiтых людзей з Акрэсцiна пасля катаванняу»… Вот еще история от фейкометов, просто до слез. Попросил, мол, мужик в «лагере» у охранника прикурить, тот арестанта выслушал и так ... разрыдался, кулаком себя в грудь бьет: "Стыдно мне". А еще про какие-то палатки писали. Ох уж эти фантазеры.Что могло стать поводом для фейка? В августе на базе учреждения на какое-то время оборудовали участок изолятора временного содержания Слуцкого РОВД. Арестантам при поступлении баню предложили, в общежитии разместили. Досмотрели, разумеется. Пробыли граждане здесь максимум двое суток. 13 августа заехали, а 14-го большинство освободили, остальных – 15-го. Кто-то ушел домой в первый же день. Вот и весь «лагерь». Но именно за эту информацию и схватились невероятные сказочники. Что-то по своему обыкновению приукрасили, что-то опустили и понесли в народ, повторяя одно и то же из одной публикации в другую.Да, вышки у ЛТП ставили. Да, была дополнительная охрана. А как иначе? Надзор и контроль. Чай не санаторий. Просуществовал участок ИВС пару дней, сегодня от него нет и следа. Кто-то, может, ШИЗО за «лагерь» принял. И тут мимо: пустует комната для буйных уже год как – нет желающих сюда попадать.В общем, «невероятные», успокойтесь и людей от своих фантазий избавьте. Единственное, чего хотят находящиеся в «тройке» граждане, это поскорее справиться с недугом и вернуться домой. А весь этот информационный мусор… Да тьфу на него.