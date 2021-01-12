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Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь – 2020»

Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь – 2020». Лауреатами конкурса признан 261 товар, выпускаемый 171 организацией республики, сообщили sb.by в пресс-службе Госстандарта.

Фото из архива

Так, в номинации «Продовольственные товары» лауреатами стали 157 товаров 87 организаций.

В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» определено 26 товаров-лауреатов 24 организаций, а в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 75 товаров-лауреатов, выпускаемых 60 организациями.

В номинации «Услуги населению» звания лауреата конкурса удостоены услуги трех организаций.

Статус «Новинка года», учрежденный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 24 товарам различного назначения.

Награда «Лучший в отрасли» присуждена 11 организациям республики, набравшим наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении. 

Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 22 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в рамках конкретной номинации конкурса.

Диплома «Стабильное качество» удостоены 42 организации, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса. Предприятия имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ 18001 (СТБ ISO 45001) и др., а также были лауреатами различных конкурсов в области качества.

Фото из архива

Напомним, конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в два этапа.

На первом – областном – конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также претенденты на присуждение специальной награды «Лучший в регионе». При этом оцениваются все аспекты деятельности организации, оказывающие влияние на качество продукции (производственно-технологические, социальные, товарно-финансовые, нормативно-метрологические, информационно-рекламные, а также в области энергосбережения и безопасности).

На втором этапе конкурса – республиканском – конкурсная комиссия принимает решение о присуждении товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», а организациям – специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».

При подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия учитывала отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли первый (областной) этап конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и стали финалистами.

Всего за время проведения опроса был получен 21 621 голос потребителей (17 251 – «нравится» и 4370 – «не нравится»). При этом каждый потребитель смог принять участие в голосовании только один раз.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Логотип конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» – знак качественных товаров отечественного производства, который служит ориентиром для потребителей при выборе продукции.

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются на сайте Госстандарта и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.

Фото: БЕЛТА
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