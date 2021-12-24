Подопечные Несвижского социально-педагогического центра и Засульской школы получили подарки от Госстандарта

Заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий принял участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети». Вместе с коллегами из Госстандарта и Департамента по энергоэффективности он поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников и педагогов детского социального приюта ГУО «Несвижский социально-педагогический центр», а также ГУО «Засульская средняя школа», что в Минской области.
Виталий Крецкий также передал теплые новогодние поздравления от председателя Госстандарта Валентина Татарицкого и пожелания крепкого здоровья, новых знаний и успехов, радости и добра.
Стоит отметить, что с указанными учреждениями Госстандарт связывает многолетняя дружба. Комитет оказывает спонсорскую помощь, направленную на укрепление материально-технической базы, проводит различные мероприятия и экскурсии, знакомит ребят с направлениями своей деятельности.
В настоящее время в Несвижском социально-педагогическом центре воспитываются пятеро детей от пяти до четырнадцати лет, оставшихся без попечения родителей. Здесь ребята, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, получают профессиональную педагогическую помощь, внимание, тепло и заботу, а также веру в то, что скоро будут жить в семьях.
Воспитанники центра представили гостям целый новогодний концерт, продемонстрировали свои творческие умения и таланты.
Вручая новогодние подарки, которые ребята выбирали индивидуально, и сладости, Виталий Крецкий сказал:
– Новый год – это волшебный праздник, праздник чудес и исполнения желаний, и я очень верю, что совсем скоро каждый из вас обретет свою семью, свой дом, в котором всегда будет тепло и уютно. Позитивные изменения обязательно произойдут.
Виталий Крецкий также поздравил с наступающими праздниками учеников и педагогов Засульской средней школы. Одновременно здесь были подведены итоги информационно-образовательного проекта «Беларусь – энергоэффективная страна», который проводился совместно с Департаментом по энергоэффективности. Участие в этом мероприятии приняли также специалисты Управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома.
Фото: Госстандарт