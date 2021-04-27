Косметолог Ольга Демешко рассказала, почему взрослым лучше не использовать детский крем для своей кожи.
Фото: ideas.walmart.ca
– Многие не хотят принимать информацию о том, что детский крем может не подходить взрослым, ведь кажется, что именно для детей делается все самое лучшее и такой крем наверняка безопасен. Однако здесь есть свои нюансы, – отмечает специалист.
По словам косметолога, кожа взрослого человека и маленького ребенка отличается. Основная задача детских кремов – защита от внешних факторов.
– В состав таких препаратов входит ланолин (воск) и вазелин (мазь). Они обеспечивают плотную пленку на коже, которая дает максимальную защиту. Если такой крем нанести взрослому, у него могут затормаживаться процессы обновления, будут забиваться поры и накапливаться токсины, появятся высыпания и раздражение, – объясняет Ольга Демешко.
Однако косметолог обозначила, что использование детского крема иногда возможно – в период восстановления:
– К примеру, если осенью или зимой ваша кожа обветрилась, средство можно использовать как экстренную меру, но недолго, – предупредила специалист.
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Подходит ли детский крем взрослым – отвечает косметолог
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