Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло участие в благотворительной акции "Наши дети" и поздравило с новогодними праздниками воспитанников Дома ребенка № 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики (г. Минск), сообщается в пресс-службе министерства.
Кроме того, МАРТ присоединился к республиканской акции "Чудеса на Рождество", проводимой по инициативе БРСМ. Представители министерства, Ленинского районного комитета БРСМ Минска и Министерства связи и информатизации посетили учреждение образования "Детский городок Ленинского района Минска", встретились с воспитанниками и преподнесли им подарки и игрушки, купленные за денежные средства, собранные от добровольцев.
Фото: pixabay.com
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МАРТ вручил новогодние подарки воспитанникам Дома ребенка № 1 в Минске
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