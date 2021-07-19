Под Борисовом таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги под угрозой поджога

Вечером 4 июня в деревне Кищина Слобода под Борисовом двое мужчин и женщина ворвались в дом к 42-летнему таксисту: они стали требовать 500 долларов, которые накануне он якобы получил от клиента. Хозяин все отрицал. Пострадавшему нанесли несколько ударов и отвезли на машине в лес, там продолжили вымогательство, угрожая поджечь его (облили горючей жидкостью). Водитель такси пытался убежать, но его догнали и устроили очную ставку с клиентом. Последний признался, что не передавал ему валюту.Было установлено, что накануне пассажир такси продал женщине из криминальной компании квартиру в Борисове, получив несколько тысяч долларов и домик в Кищиной Слободе. Позже женщина должна была передать остальную часть денег, но вместо этого решила забрать у собственника задаток, чтобы тот его не потратил на спиртное. Не желая лишиться денег, мужчина придумал историю с извозчиком.Женщина не поверила и через несколько дней с тремя своими знакомыми вновь наведалась к таксисту, требуя вернуть чужое. В тот момент дома была жена потерпевшего, которая заявила, что вызовет милицию. Вспыхнул конфликт: хозяева позвали на помощь соседей. В итоге незваные гости уехали до приезда сотрудников милиции.Было возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к иным преступлениям, в том числе связанным с черным риелторством.Фото: МВД