Под Анапой кроссовер выехал на тротуар – пострадали шесть человек

– говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края в среду.Уточняется, что Анапской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки по факту случившегося, на место происшествия выбыл Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.Источник в экстренных службах региона уточнил, что среди пострадавших четыре человека, включая двоих детей, – туристы из Владимирской области, еще два человека, в том числе один ребенок, – из Саратова.Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края