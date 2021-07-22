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  2. Под Анапой кроссовер выехал на тротуар – пострадали шесть человек

Под Анапой кроссовер выехал на тротуар – пострадали шесть человек

В населенном пункте Сукко около Анапы произошла авария. Предварительно, водитель кроссовера уснул рулем и выехал на тротуар – пострадали шесть человек, среди которых три ребенка, сообщает ТАСС.


– В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шестеро: трое взрослых и три ребенка. Предварительная причина  –водитель кроссовера заснул за рулем, – говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края в среду.

Уточняется, что Анапской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки по факту случившегося, на место происшествия выбыл Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

Источник в экстренных службах региона уточнил, что среди пострадавших четыре человека, включая двоих детей, – туристы из Владимирской области, еще два человека, в том числе один ребенок, – из Саратова.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
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