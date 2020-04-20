Почти 33,5 тысячи гектаров новых лесов создано в Беларуси с начала года

Лесхозы Беларуси досрочно выполнили годовой план посадки леса. С начала года создано 33 492 гектара лесных культур вместо запланированных 32 335, сообщила sb.by пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Докучаева. При этом весной планировалось создать 31 402 гектара новых лесов, а остальную часть — осенью.





В этом году работы начались рано из-за аномально теплой зимы — уже в конце февраля. При благоприятной погоде планируют продолжить создание новых лесов еще и осенью текущего года.

«Каждый третий гектар нового леса — на счету у гомельских лесоводов», — проинформировали в Минлесхозе. «Здесь было создано 12 734 га лесных культур. В Брестской области появилось 4534 га нового леса, в Витебской — 3006 га, Гродненской — 3428 га, Минской — 5538 га, Могилевской — 4252 га».

Более 18 тысяч гектаров леса создано с использованием селекционного посадочного материала, более 5 тысяч — посадочного материала с закрытой корневой системой.





Особый акцент, как и ранее, сделан на участках усохших хвойных насаждений, в таких местах новый лес появился на площади свыше 20 тысяч гектаров.

Также ведется работа по дополнению лесных культур, она выполнена более чем на 11 тысячах гектаров.

В 2019 году лесовосстановление и лесоразведение были проведены на общей площади 51,8 тысячи гектаров. Выращивание посадочного материала осуществляется в 78 постоянных лесных питомниках общей площадью свыше 1,3 тысячи гектаров.