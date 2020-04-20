Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.45
EUR: 2.65
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Почти 33,5 тысячи гектаров новых лесов создано в Беларуси с начала года

Почти 33,5 тысячи гектаров новых лесов создано в Беларуси с начала года

Лесхозы Беларуси досрочно выполнили годовой план посадки леса. С начала года создано 33 492 гектара лесных культур вместо запланированных 32 335, сообщила sb.by пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Докучаева. При этом весной планировалось создать 31 402 гектара новых лесов, а остальную часть — осенью.


В этом году работы начались рано из-за аномально теплой зимы — уже в конце февраля. При благоприятной погоде планируют продолжить создание новых лесов еще и осенью текущего года.

«Каждый третий гектар нового леса — на счету у гомельских лесоводов», — проинформировали в Минлесхозе. «Здесь было создано 12 734 га лесных культур. В Брестской области появилось 4534 га нового леса, в Витебской  — 3006 га, Гродненской — 3428 га, Минской — 5538 га, Могилевской  — 4252 га».

Более 18 тысяч гектаров леса создано с использованием селекционного посадочного материала, более 5 тысяч — посадочного материала с закрытой корневой системой.


Особый акцент, как и ранее, сделан на участках усохших хвойных насаждений, в таких местах новый лес появился на площади свыше 20 тысяч гектаров.

Также ведется работа по дополнению лесных культур, она выполнена более чем на 11 тысячах гектаров.

В 2019 году лесовосстановление и лесоразведение были проведены на общей площади 51,8 тысячи гектаров. Выращивание посадочного материала осуществляется в 78 постоянных лесных питомниках общей площадью свыше 1,3 тысячи гектаров.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Врач рассказала о вреде самолечения и профессиональном долге
В Гомеле провели электронную ярмарку вакансий
Во Вьетнаме разработали технологию распознавания лиц в масках
Вратарь «Слуцка» признан лучшим футболистом 5-го тура чемпионата Беларуси
Почти 33,5 тысячи гектаров новых лесов создано в Беларуси с начала года
Французские повара просят Макрона открыть рестораны
В Бресте из-за банки с березовым соком случился пожар на балконе многоэтажки
В Индии туристы не смогли уехать из страны и поселились в пещере
Volkswagen представил свой самый большой легковой автомобиль
Британский парламент впервые проведет виртуальное заседание
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Старик Козлодоев
"Минск-Арена" вошла в тройку лучших арен КХЛ по версии телевизионщиков
Жуткое ДТП в Брестском районе: автомобиль разорвало на части
Санатории и заповедники все чаще используют «антикоронавирусный» маркетинг
В Германии ослабили карантинные меры
Погода на 21 апреля: без осадков и от -3 до +15
Лукашенко поздравил Президента Кубы с 60-летием
КГК: ситуация с наличием масок и антисептиков в аптеках выровнялась
Приехал не на той машине: футболисту «Баварии» грозит крупный штраф за нарушение внутренних правил
В Южной Корее ослабили карантин: люди вернулись в парки и моллы
В Ельском районе на пожаре погибла пожилая сельчанка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Рупор и барабан
Авторы
СКАНИРУЙТЕ