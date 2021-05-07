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  2. Почти 200 тысяч подписей набрала петиция за отмену Олимпиады в Токио

Почти 200 тысяч подписей набрала петиция за отмену Олимпиады в Токио

Всего за двое суток петиция против Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио набрала более 191 тысячи подписей. Об этом сообщает РИА Новости.


Сбор подписей 5 мая в 12 часов (6:00 по минскому времени) открыл общественный и политический деятель Кэндзи Уцуномия, который в прошлом году баллотировался на выборах губернатора столицы Японии. За 47 часов под петицией "Для спасения жизни требуем отменить Олимпиаду в Токио" свои подписи оставили 191 552 человека.

Петиция обращена к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, который 17 мая планирует посетить Японию;  главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу; министру по делам Олимпиады Тамаё Марукава; главе оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ.

В петиции подчеркивается, что МОК, МПК, представители власти и администрация японской столицы "пытаются насильно провести Олимпийские игры".

– Между тем не только в Токио, но и в регионах, а также во всех странах мира до сих пор так и не остановлена пандемия коронавируса. Начатая в конце прошлого года вакцинация на сегодняшний день продвигается лишь в части регионов Европы и США и пока не стала решающим фактором, способным остановить распространение заболевания, – подчеркивается в петиции.

Кроме того, в петиции обращается внимание, что в настоящий момент в стране наблюдается дефицит медицинских кадров. Ситуация станет еще сложнее, если некоторое количество работников будет направлено на обеспечение медицинского сопровождения, проведение анализов и контроль за здоровьем спортсменов и сопровождающих лиц. 

Распространение COVID-19 в настоящее время привело к резкому уменьшению уровня жизни и обнищанию самых уязвимых слоев общества – внештатных рабочих, пожилых, матерей-одиночек и студентов. Только перенос Олимпиады обойдется в 300 миллиардов иен (около 2,75 миллиарда долларов), а общая сумма расходов на проведение Игр составит 1,644 триллиона иен (15 миллиардов долларов). Эти деньги и человеческие ресурсы подписавшиеся под петицией предлагают использовать для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и спасения жизней граждан страны.

По предварительном подсчетам, утром 7 мая каждые 5 минут под петицией оставляли свои подписи примерно 400 человек.

Фото: РИА Новости
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