На белорусско-литовской границе образовалась очередь из более чем 1370 грузовых автомобилей. Это следует из информации, размещенной на сайте Государственного пограничного комитета.
В пункте пропуска «Каменный Лог» выезда в соседнее государство ожидают 470 фур, еще 370 грузовиков стоят в «Беняконях», 280 – в «Привалке» и 250 – в «Котловке».
Выезда в Латвию в пункте пропуска «Урбаны» ждут 160 фур, еще 100 большегрузов стоят в «Григоровщине».
Фуры скопились и на белорусско-польском рубеже: в «Берестовице» стоят 60 грузовиков, в «Брузгах» – 40.
За ситуацией в пунктах пропуска можно следить на сайте ГПК.
Фото: архив БЕЛТА
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Почти 1,4 тысячи фур ждут выезда в Литву в белорусских пунктах пропуска
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