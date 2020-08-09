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  2. Почетный строитель Виктор Петренко: важно, чтобы мои внуки жили в стране без войны и потрясений

Почетный строитель Виктор Петренко: важно, чтобы мои внуки жили в стране без войны и потрясений

Почетный строитель Беларуси Виктор Петренко пришел в воскресенье на избирательный участок с пятилетней внучкой Мирославой. С усмешкой замечает, что понятие о гражданском долге нужно прививать с малых лет. И в этой шутке больше жизненного опыта, чем юмора.


63-летний гомельчанин трудится каменщиком в строительном управлении № 165 ОАО "Строительный трест №14". Пришел сюда в 1979 году и с той поры место работы не менял. Своих принципов и убеждений – тоже. Хотя, признается, времена бывали всякие. Развал СССР и последовавшее лихолетье 1990-х до сих пор вспоминаются с содроганием. Тогда было большое желание уйти из организации. Из-за всеобщей разрухи и нестабильности приходилось не жить, а выживать. Перспектива повторения тех времен сродни кошмару. Свое нынешнее материальное положение он считает вполне достойным. Утверждать так позволяет зарплата в пределах 1200–1500 рублей и пенсия чуть более 500 рублей.

Впрочем, деньги не главное. Недавно Виктор Михайлович был удостоен звания «Человек года» в конкурсе, проводившемся Гомельским облисполкомом. Стал лауреатом в номинации «Мастер», что полностью соответствует действительности. Оставаясь в строю, Петренко делится опытом – и профессиональным, и жизненным:

– Выборы проходят не каждый год, и, конечно же, я всегда нахожу время прийти и проголосовать. При этом руководствуюсь одной народной мудростью, которая гласит: «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Чтобы потом ни детям, ни внукам не пришлось упрекать нас за ошибочный выбор. Поэтому я голосовал за то, в чем абсолютно уверен, что считаю самым важным. За стабильность и мир, чтобы четверо моих внуков могли жить в спокойной, тихой стране, без войн и потрясений.
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Фото: Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
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