Почетный строитель Виктор Петренко: важно, чтобы мои внуки жили в стране без войны и потрясений

63-летний гомельчанин трудится каменщиком в строительном управлении № 165 ОАО "Строительный трест №14". Пришел сюда в 1979 году и с той поры место работы не менял. Своих принципов и убеждений – тоже. Хотя, признается, времена бывали всякие. Развал СССР и последовавшее лихолетье 1990-х до сих пор вспоминаются с содроганием. Тогда было большое желание уйти из организации. Из-за всеобщей разрухи и нестабильности приходилось не жить, а выживать. Перспектива повторения тех времен сродни кошмару. Свое нынешнее материальное положение он считает вполне достойным. Утверждать так позволяет зарплата в пределах 1200–1500 рублей и пенсия чуть более 500 рублей.Впрочем, деньги не главное. Недавно Виктор Михайлович был удостоен звания «Человек года» в конкурсе, проводившемся Гомельским облисполкомом. Стал лауреатом в номинации «Мастер», что полностью соответствует действительности. Оставаясь в строю, Петренко делится опытом – и профессиональным, и жизненным: