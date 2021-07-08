На возникновение морщин под глазами влияет масса причин, а каких – разбираемся с косметологом Надеждой Лосевой.
К самым распространенным относят:
1. Особенности строения кожи – морщинки образуются раньше на тонкой коже. По-другому это называют мелкоморщинистый тип старения.
2. Активная мимика
3. Фотостарение – обратимое повреждение волокон коллагена и эластина ультрафиолетовым излучением.
4. Вредные привычки, к которым относят курение и алкоголь, которые запускают разрушающие кожу свободные радикалы.
5. Неправильное использование косметики для кожи вокруг глаз.
Косметолог поделилась рекомендациями по уходу в данной области в домашних условиях:
– Правильно и регулярно очищайте кожу с помощью подходящих косметических средств. Также наносите их строго по массажным линиям правильными движениями.
Кроме того, специалист порекомендовала включить в уход гели и кремы для области глаз. А также применять специальные маски (патчи) с периодичностью раз в неделю.
– Освойте и регулярно делайте массаж и упражнения для области глаз, – подчеркнула Надежда Лосева.
Фото: pixabay.com
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Почему появляются морщины под глазами – отвечает косметолог
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