Почему кожа зимой подвержена аллергии – объясняет дерматовенеролог

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская объяснила, почему в холодное время года кожа подвержена аллергии.
– В зимнее время на кожу воздействует большое количество негативных факторов. На улице – сильный ветер и низкие температуры, а в помещении – высокие температуры и сухой воздух. В результате этого в защитном роговом слое уменьшается концентрация влаги. За счет нарушения правильного строения гидролипидной мантии и защитного барьера кожа становится уязвимой ко всему, – предупредила дерматовенеролог.
Чтобы уберечь кожу от негативных факторов зимой, необходимо правильно подобрать специальные мягкие очищающие средства.
– В составе таких продуктов присутствуют мягкие ПАВ. Эти средства можно применять для очищения как всего тела, так и ежедневного мытья рук. Также в составе продуктов присутствуют увлажняющие компоненты, антиоксиданты и масла, которые не только смягчают кожу во время очищения, но еще и формируют на ней защитную пленку, препятствующую агрессивному воздействию жесткой воды, – обратила внимание Светлана Якубовская.
ПАВ – поверхностно-активные вещества, предназначенные для удаления загрязнений с кожи. Существуют более агрессивные ПАВ, а есть более мягкие. Для поддержания здоровья кожи необходимо выбирать вторые, уточнила врач.
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