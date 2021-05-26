Победителей учебных олимпиад и их педагогов чествовали на Брестчине

Чествование победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и их педагогов состоялось в Брестском областном центре молодежного творчества. Награды также вручили призерам IV Республиканского конкурса профессионального мастерства среди рабочих, специалистов и учащихся World Skills.
– По традиции в завершение учебного года мы проводим такие встречи, где чествуем вас, учащихся, и ваших наставников за особые достижения в олимпиадном движении. Вместе вы добились таких замечательных успехов. Нынешнее мероприятие – итог вашей продуктивной совместной работы. Своим трудом вы заслужили право выйти на областную сцену и получить заслуженные дипломы и денежные премии. Но не стоит на этом останавливаться. Уверен, у вас и дальше все будет получаться. Главное – приложить усилия и старания. Также вам, ребята, предстоит закончить школу, колледж или вуз, а после – продолжать трудиться на благо нашей прекрасной Беларуси. В ваших руках будущие нашей независимой страны, – отметил начальник главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета Юрий Просмыцкий.
Стоит отметить, что представители сборных команд школьников Брестчины завоевали 70 дипломов по физике, информатике, биологии, химии, русскому языку, истории и другим предметам. 33 выпускника благодаря своим высоким достижениям на этапах республиканской олимпиады смогут стать первокурсниками высших учреждения образования без вступительных испытаний.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в прошлом учебном году школьники региона участвовали в Международных олимпиадах по географии, математике и информатике. Отрадно, что все завоевали медали. Бронзовую медаль с 61-й Международной математической олимпиады привез выпускник гимназии № 1 г. Барановичи Владислав Кощенко. Серебряными призерами Европейских олимпиад по информатике и географии стали учащихся гимназии № 1 г. Бреста Илья Кучинский и Денис Рабчук соответственно. Также недавно на Международном конкурсе молодых ученых ученик Брестского областного лицея им. П.М. Машерова завоевал серебряную медаль.
Фото Александра Иванова
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Победителей учебных олимпиад и их педагогов чествовали на Брестчине
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