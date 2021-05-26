Победителей учебных олимпиад и их педагогов чествовали на Брестчине

– отметил начальник главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета Юрий Просмыцкий.Стоит отметить, что представители сборных команд школьников Брестчины завоевали 70 дипломов по физике, информатике, биологии, химии, русскому языку, истории и другим предметам. 33 выпускника благодаря своим высоким достижениям на этапах республиканской олимпиады смогут стать первокурсниками высших учреждения образования без вступительных испытаний.Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в прошлом учебном году школьники региона участвовали в Международных олимпиадах по географии, математике и информатике. Отрадно, что все завоевали медали. Бронзовую медаль с 61-й Международной математической олимпиады привез выпускник гимназии № 1 г. Барановичи Владислав Кощенко. Серебряными призерами Европейских олимпиад по информатике и географии стали учащихся гимназии № 1 г. Бреста Илья Кучинский и Денис Рабчук соответственно. Также недавно на Международном конкурсе молодых ученых ученик Брестского областного лицея им. П.М. Машерова завоевал серебряную медаль.Фото Александра Иванова