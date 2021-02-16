В Витебской области ликвидировали самую крупную волчью стаю, державшую в страхе отдаленные деревни

Сергей Погорельский, егерь «Сенненской районной организационной структуры» РГОО «БООР».
На Витебщине с начала года отстреляли уже около 70 волков. Такую цифру назвал руководитель Витебской областной оргструктуры Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Сергей Редненко. По его словам, ежегодно из дикой природы изымается 260—280 хищников, но парадокс в том, что меньше их не становится. Какой вред они наносят природе? За год, как утверждают специалисты, стая из 8—10 волков уничтожает столько лесных жителей, сколько все охотники, вместе взятые.
Сняли Ярого с цепи…В пяти километрах от деревни Власово уже территория России. Вокруг — непроходимые суражские леса, куда во время войны немцы боялись соваться. Вместе с директором Витебского районного подразделения БООР Николаем Довыдовым и егерем Геннадием Макухиным идем по волчьим следам.
— Серый появляется тут регулярно. С периодичностью в несколько дней обходит свою территорию, — рассказывает Геннадий Александрович. — Вот здесь и поставим капкан.
Пока охотник настраивает приспособление, а затем лопаткой и метелкой конспирирует человеческие следы, мы переключаем внимание на близлежащее поле. Вдалеке целое стадо косуль беззаботно копается в снегу. Торопимся достать квадрокоптер, чтобы заснять эту красоту. Но животные, услышав непонятное жужжание в небе, резко срываются с места — только их и видели. Да, не зря тут волки путешествуют…
— Серые хищники часто приходят с российской территории, где расположены заповедники. У нас плотность лакомого для них зверья побольше, вот и патрулируют незаконные мигранты туда‑сюда, вырезают поголовье подчистую, — объясняет Николай Довыдов. — Используем разные способы борьбы с хищниками: и капканы, и приманки, и на вабу подзываем. В прошлом году на счету — около 30 особей. Только в этих краях установлено больше десятка специальных вышек (в области — свыше 100) — отслеживаем зверя.
Наш разговор прерывает звонок. Из Суража сообщают: прямо в поселке сегодня ночью волки сняли с цепи пса. Связываемся с хозяйкой — Светлана Корнилова работает бухгалтером в местном лесхозе.
— У меня крайний дом. В полукилометре — кусты, поле, дальше лес, — чуть не плачет Светлана Ивановна. — Мы привыкли, что зверье шастает — зайцы, косули часто забегают. Поэтому ночью, когда собаки (их у нас две) бесновались, особого внимания на шум не обратили. Утром я пошла псов кормить, а десятилетняя лайка по кличке Ярый из будки не выходит. Смотрю — цепь разорванная лежит, а к лесу — полутораметровой ширины дорога с волчьими следами... Похоже, еще живого волочили. Муж прошелся по этой «трассе», нашел доказательства: Ярый долго сопротивлялся. Теперь второго «сторожа» в гараже прячем…
К сожалению, такой факт визита прямо на территорию человека не единственный. Чуть раньше тревожные сигналы поступали из Поставского района, где волки тоже открыли охоту на дворовых собак. А год назад беспощадные хищники буквально терроризировали Езерище Городокского района — убили более десятка псов…
Сергей Редненко комментирует:
— В деревню обычно приходят слабые, больные, состарившиеся волки. Или те молодые хищники, которым мама‑волчица в свое время по какой‑либо причине не смогла преподать хороший урок охоты. В лесу сегодня множество парнокопытных и другой дичи. Поэтому, если волк охотится на дворовых собак, здесь что‑то не так. Кстати, называть его санитаром леса в наше время уже неактуально: здоровый хищник предпочитает охотиться с максимальной энергией, его интересует исключительно сильная добыча. Волки разрабатывают стратегию и тактику, работают стаей по схеме загона, четко организуют и корректируют свои действия. К слову, двое серых за один присест съедают 30‑килограммовую косулю.
Опасная «бригада»Пенсионерке Веронике Гончаровой из деревни Гулино Сенненского района повезло: о том, что большая стая волков ночью прошла в десятке метров от ее дома, она узнала уже утром от егеря Сергея Погорельского. Получив оперативную информацию, срываемся с места и мы. Капканы подождут…
…На улице мороз под 20 градусов. Яркий серп луны, как в сказке, медленно прячется за лес. Начинается рассвет — слепяще‑оранжевый диск солнца быстро встает из‑за горизонта.
На перекрестке у деревни Савиничи встречаемся с директором Сенненского подразделения БООР Анатолием Блашковым и егерем Сергеем Погорельским:
— Поторопитесь, волки ждать не будут, — подгоняет Сергей Поликарпович. — Я уже под 80 километров по их следам накатал, охотники вот‑вот соберутся.
Быстренько перегружаемся в УАЗ с повышенной проходимостью и начинаем колесить по округе. Я, как дилетант, никак не могу вникнуть в суть: что там особенного на обочине видит егерь, как ориентируется?
— Сейчас мы сужаем круг поисков, замыкаем кольцо, — объясняет Погорельский, показывая все на карте. — Эта стая пришла к нам вчера из Бешенковичского района и уже успела сделать немалый круг: Ходцы, Белая Липа, Бествино, Пальчики, Гулино. Мы отсекаем квадрат за квадратом — звери с этой территории пока не ушли. Будем флажить…
Что такое флажить, мы узнаем уже через час.
На краю леса собрались около трех десятков охотников со всей округи. Как нам объясняют, иногда в таких спецоперациях задействуют и соседние районы. Для волков ведь не существует границ, за сутки они могут сделать 50‑километровый переход. Сегодня здесь — завтра там. Поэтому в скорейшем уничтожении опасной «бригады» (так стаю называют охотники) заинтересованы все.
Огромная катушка… Веревка с красными флажками быстро бежит вперед. Волчатники спешат: зачастую бывает так, что зафлажить остается всего метров 20—30, как хищники через узкий коридор прорывают окружение. Уфф…. Успели. Четырехкилометровое кольцо сомкнулось. Нас близко к флажкам не подпускают. Если среди волков есть матерые, которые уже попадали под обстрел, им флажки как зайцу барабан — попрут напрямую.
Охотники рассредоточились по периметру, кто‑то выходит на передовую — поднять стаю в бега. И хотя мы стоим далеко у машин и почти ничего не видим, сердце все равно бешено колотится…
Выстрел! Второй! Еще один! Через полчаса все стихает… На окраину леса выносят добычу — семь волков. Вожак — ростом с человека. Килограммов под 60. Ох, как не хотелось бы встретить его ночью где‑нибудь во дворе… Ненамного меньше и остальные.
— Двое ушли, в том числе матерая волчица, — с горечью констатирует Сергей Погорельский. — Прямо через флажки. Это самая большая стая за последний год. И, пожалуй, крупнейшая в области. К счастью, у нас не успели сильно набедокурить. Хотя в этом лесу мы уже обнаружили останки двух косуль.
Эпилог…Охотники все еще взволнованы, шумно подводят итоги спецоперации, детально анализируют «боевую обстановку». Вспоминают, как в прошлом году на глазах у хозяина во время охоты на куницу волки разорвали двух лаек. Обсуждают и недавно объявленный конкурс.
Да‑да, в Витебской области впервые дали старт состязанию между охотниками. Победителям по самой крупной добыче, количеству волков и волчат обещают бесплатную лицензию на отстрел лосей и косуль. К сожалению, участники вот такой, коллективной охоты претендовать на победу не могут. Главная цель конкурса — активизация частной трофейной охоты с использованием капкана, привады или вабы. Не секрет, что в последние годы популярность этого хобби значительно снизилась. Настоящих «волчатников», которые умеют четко читать следы хищника, понимают его характер и предугадывают поведение, — единицы.
К счастью, во время охотничьего рейда нам удалось познакомиться с такими — настоящими профессионалами. А в БООР надеются, что конкурс поможет открыть новые таланты в нелегком охотничьем деле.
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