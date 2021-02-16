В Витебской области ликвидировали самую крупную волчью стаю, державшую в страхе отдаленные деревни

Сергей Погорельский, егерь «Сенненской районной организационной структуры» РГОО «БООР». Сергей Погорельский, егерь «Сенненской районной организационной структуры» РГОО «БООР».

Сняли Ярого с цепи

Опасная «бригада»

Эпилог

…В пяти километрах от деревни Власово уже территория России. Вокруг — непроходимые суражские леса, куда во время войны немцы боялись соваться. Вместе с директором Витебского районного подразделения БООР Николаем Довыдовым и егерем Геннадием Макухиным идем по волчьим следам.рассказывает Геннадий Александрович.Пока охотник настраивает приспособление, а затем лопаткой и метелкой конспирирует человеческие следы, мы переключаем внимание на близлежащее поле. Вдалеке целое стадо косуль беззаботно копается в снегу. Торопимся достать квадрокоптер, чтобы заснять эту красоту. Но животные, услышав непонятное жужжание в небе, резко срываются с места — только их и видели. Да, не зря тут волки путешествуют…— объясняет Николай Довыдов.Наш разговор прерывает звонок. Из Суража сообщают: прямо в поселке сегодня ночью волки сняли с цепи пса. Связываемся с хозяйкой — Светлана Корнилова работает бухгалтером в местном лесхозе.— чуть не плачет Светлана Ивановна.К сожалению, такой факт визита прямо на территорию человека не единственный. Чуть раньше тревожные сигналы поступали из Поставского района, где волки тоже открыли охоту на дворовых собак. А год назад беспощадные хищники буквально терроризировали Езерище Городокского района — убили более десятка псов…Сергей Редненко комментирует:Пенсионерке Веронике Гончаровой из деревни Гулино Сенненского района повезло: о том, что большая стая волков ночью прошла в десятке метров от ее дома, она узнала уже утром от егеря Сергея Погорельского. Получив оперативную информацию, срываемся с места и мы. Капканы подождут……На улице мороз под 20 градусов. Яркий серп луны, как в сказке, медленно прячется за лес. Начинается рассвет — слепяще‑оранжевый диск солнца быстро встает из‑за горизонта.На перекрестке у деревни Савиничи встречаемся с директором Сенненского подразделения БООР Анатолием Блашковым и егерем Сергеем Погорельским:— подгоняет Сергей Поликарпович.Быстренько перегружаемся в УАЗ с повышенной проходимостью и начинаем колесить по округе. Я, как дилетант, никак не могу вникнуть в суть: что там особенного на обочине видит егерь, как ориентируется?— объясняет Погорельский, показывая все на карте.Что такое флажить, мы узнаем уже через час.На краю леса собрались около трех десятков охотников со всей округи. Как нам объясняют, иногда в таких спецоперациях задействуют и соседние районы. Для волков ведь не существует границ, за сутки они могут сделать 50‑километровый переход. Сегодня здесь — завтра там. Поэтому в скорейшем уничтожении опасной «бригады» (так стаю называют охотники) заинтересованы все.Огромная катушка… Веревка с красными флажками быстро бежит вперед. Волчатники спешат: зачастую бывает так, что зафлажить остается всего метров 20—30, как хищники через узкий коридор прорывают окружение. Уфф…. Успели. Четырехкилометровое кольцо сомкнулось. Нас близко к флажкам не подпускают. Если среди волков есть матерые, которые уже попадали под обстрел, им флажки как зайцу барабан — попрут напрямую.Охотники рассредоточились по периметру, кто‑то выходит на передовую — поднять стаю в бега. И хотя мы стоим далеко у машин и почти ничего не видим, сердце все равно бешено колотится…Выстрел! Второй! Еще один! Через полчаса все стихает… На окраину леса выносят добычу — семь волков. Вожак — ростом с человека. Килограммов под 60. Ох, как не хотелось бы встретить его ночью где‑нибудь во дворе… Ненамного меньше и остальные.— с горечью констатирует Сергей Погорельский.…Охотники все еще взволнованы, шумно подводят итоги спецоперации, детально анализируют «боевую обстановку». Вспоминают, как в прошлом году на глазах у хозяина во время охоты на куницу волки разорвали двух лаек. Обсуждают и недавно объявленный конкурс.Да‑да, в Витебской области впервые дали старт состязанию между охотниками. Победителям по самой крупной добыче, количеству волков и волчат обещают бесплатную лицензию на отстрел лосей и косуль. К сожалению, участники вот такой, коллективной охоты претендовать на победу не могут. Главная цель конкурса — активизация частной трофейной охоты с использованием капкана, привады или вабы. Не секрет, что в последние годы популярность этого хобби значительно снизилась. Настоящих «волчатников», которые умеют четко читать следы хищника, понимают его характер и предугадывают поведение, — единицы.К счастью, во время охотничьего рейда нам удалось познакомиться с такими — настоящими профессионалами. А в БООР надеются, что конкурс поможет открыть новые таланты в нелегком охотничьем деле.