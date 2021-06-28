По меньшей мере семь человек погибли в столице Бангладеш при взрыве дома

Агенство "Синьхуа", ссылаясь на местную полицию, сообщает: в здании были рестораны и магазины. Взрыв также повредил соседние дома и проезжающие мимо автобусы.У полицейских пока нет доказательств теракта, устанавливаются причины случившегося.